Lange dagen voor de gladheidbestrijders

Aalsmeer – Een dag voor de aankondiging van de sneeuwval waren de medewerkers van Meerlanden in volle voorbereiding om de gladheid en sneeuw te bestrijden op de wegen en de fietspaden. In de nacht van zaterdag op zondag hebben de gladheidbestrijders doorgewerkt om de wegen enigszins begaanbaar te houden. Een behoorlijke klus en met de storm erbij bijna niet te doen. Maar, de winterhelden waren niet te stoppen. Als ze ergens hun zinnen op gezet hebben, gaan ze door!

Sneeuwschuiven in Aalsmeer. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Toppers

De strooiwagens hadden best veel bekijks en er was zeker waardering van inwoners. Regelmatig gingen en gaan voor de gladheidbestrijders de duimen omhoog. Toppers worden ze genoemd en terecht. Deze gladheidbestrijders zijn dag en nacht bezig om de wegen in onder andere Aalsmeer begaanbaar te maken en te houden. Eén van hen is Gerrit. Op twitter kondigde hij een dag geleden aan op pad te gaan met z’n collega om ervoor te zorgen dat Aalsmeer en Kudelstaart zoveel mogelijk begaanbaar blijven. “We doen ons best. En we gaan het zeker winnen”, aldus Gerrit die er inmiddels al heel veel uurtjes op de sneeuwschuiver heeft gemaakt en voornemens is vooralsnog te blijven maken.

Afvalinzameling

De slechte condities op de wegen en in de straten en de inzet van de medewerkers van Meerlanden in de bestrijding van gladheid maken dat de dienstverlening qua afval ophalen aangepast moest worden. GFT-afval wordt vandaag (maandag 8 februari) niet ingezameld, de containers voor het restafval mogen wel buiten gezet worden, uiteraard alleen in de wijken waar het ophaaldag is. Er gaat per straat bekeken worden of inzameling verantwoord is. Laat de container buiten staan ook als deze aan het einde van de middag nog niet geleegd is. “Wij legen deze dan op een later tijdstip”, aldus Meerlanden. Kijk voor meer informatie op www.meerlanden.nl (algemeen nieuws, dienstverlening aangepast vanwege winterweer).