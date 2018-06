Laatste presentatie Melomanie

Rijsenhout – De laatste presentatieavond van haar bestaan verzorgt Drumfanfare Melomanie op vrijdag 29 juni aanstaande. Na bijna 50 jaar hebben leden en bestuur van Drumfanfare Melomanie door een tekort aan (bestuurs)-leden besloten om de muzikale activiteiten te stoppen. Overige activiteiten, waaronder het oud papier ophalen, loopt tot het einde van dit jaar door waarna de vereniging zal worden opgeheven.

De leden, onder leiding van Elwin Smit, hebben de afgelopen weken de puntjes op de i gezet om tijdens de presentatieavond muzikaal goed voor de dag te komen. Deze avond worden bezoekers meegenomen met muziek uit films, musicals en uit tv-series, maar ook wordt er muziek vanuit verschillende landen ten gehore gebracht.

Vrijdagavond 29 juni gaan om 19.30 uur de deuren van de Ontmoetingskerk aan de Werf open en staan de koffie en thee klaar. De presentatie begint om 20.00 uur. Na het muzikale gedeelte is er gelegenheid om met elkaar het glas te heffen en gezellig na te praten. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

De leden en bestuur hopen velen te mogen begroeten tijdens deze laatste muzikale avond van Melomanie.