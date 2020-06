Laatste loodjes voor de Aardbeienbrug

Aalsmeer – De voltooiing van de Aardbeienbrug op de Uiterweg nadert. Na flinke vertraging door het moeten omleggen en veilig stellen van kabels en leidingen zijn de bouwers voortvarend te werk gegaan. De brug met het replica brugdek is geplaatst en in gebruik. De omleidingsbrug is al afgebroken en opgeruimd.

Gewerkt wordt nu, tot halverwege volgende week, aan het in oorspronkelijke staat terugbrengen van de aanliggende percelen. De laatste toplaag op de brug wordt aangebracht in de nacht van woensdag 8 op donderdag 9 juli. De Uiterweg wordt hiervoor afgesloten tussen 21.00 en 05.00 uur en verkeer is niet mogelijk. Bewoners, jachthavens en bedrijven wordt aangeraden om dit goed rood omrand te noteren in de agenda. Aan nood- en hulpdiensten wordt overigens wel doorgang verleend.

En tot slot wordt de ‘kers op de taart’ geplaatst: De replica bovenbouw. Medio juli heeft de Uiterweg haar traditionele en stijlvolle Aardbeienbrug weer terug. Weliswaar niet de originele, maar wel een exemplaar die nauwelijks te onderscheiden is van de oorspronkelijke ophaalbrug over de Aardbeiensloot.