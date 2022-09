Laatste kans ‘Win met je kassabon-actie’

Aalsmeer – Vrijdag 30 september is alweer de laatste trekking van de ‘Win met je kassabon-actie’ waarmee een goedgevulde Goodie Box gewonnen kan worden, waar heel veel ondernemers uit Aalsmeer Centrum iets leuks in hebben gedaan.

Dus vergeet niet je naam en telefoonnummer op je bon of rekening te schrijven van een ondernemer uit het Centrum en voor vrijdag 16.00 uur in een verzamelbox te doen. Deze zijn te vinden bij vijftien ondernemers in de Zijdstraat, Dorpsstraat en het Raadhuisplein.

De tweede trekking werd afgelopen vrijdag gedaan door Monique en Gerard van De Stoete. Zij mochten Lotte de Meij blij maken met die gigantische prijs en ze was er heel blij mee. De actie duurde drie weken, dus wie weet ben jij de laatste winnaar!

Foto: Gerard van De Stoete reikt de Goodie Box en bloemen uit aan winnaar Lotte de Meij.