Laatste dagen ‘Black & White’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – In het Flower Art Museum is nog tot en met zondag 10 september de tentoonstelling ‘Black & White’ te zien. Zwart en wit, donker en licht, vormen het ultieme contrast en roepen per definitie sterke emoties op. De kunstenaars in de tentoonstelling ‘Black & White’ combineren dit met de kracht van de natuur. Naast deze gevarieerde expositie is in de kleine zaal van het museum werk te bekijken van Eline Ulaen. Bloemvoorstellingen zijn haar specialiteit en schildert zij met veel gevoel.

Nature Art Fair

Volgend weekend, zaterdag 16 en zondag 17 september, is het museum onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer en vindt hier de Nature Art Fair plaats. Tijdens deze gratis te bezoeken kunstbeurs is werk te zien en te koop van 23 kunstenaars uit binnen- en buitenland. Vele disciplines zijn vertegenwoordigd, waaronder fotografie, schilderkunst, textiel, kunst gemaakt van natuurlijke materialen, beelden en glaskunst. De kunstenaars hebben de natuur als inspiratiebron met elkaar gemeen, maar de manier waarop zij dit uitwerken is zeer uiteenlopend.

Het Flower Art Museum is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.Kijk Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: Werk van Karin Bakker, nog tot en met zondag te zien in het Flower Art Museum.