Kwakelse Veiling verdeelt € 40.000 onder het Kwakels Verenigingsleven

Meestal doen ongeveer 25 verenigingen een beroep op een bijdrage uit de veilingopbrengst. Een aantal had aangegeven dit jaar geen bijdrage nodig te hebben omdat ze hun activiteiten door de corona situatie helemaal niet of slechts heel beperkt konden uitvoeren. Onder de 12 verenigingen die wel een beroep op het Veilingcomité werd in totaal € 40.000 verdeeld, zodat er nog een bedragje rest voor onverwachte tegenvallers. De volgende verenigingen kregen een bijdrage: Tavenu, Scouting, Vrienden van St. Jans Geboorte, Vrouwengilde, Dorpshuis, De Zonnebloem, Thamer Thuis, Buurtkamer, s.v. KDO en KDO Handbal en St. Atelier De Kwakel. (PLUS FOTO)