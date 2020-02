Kwakelse Ilse Lek (17) Nederlands kampioen alpine skiën junioren.

Afgelopen week vond in Maria-Alm in het Oostenrijkse Salzburger Land het NK alpine skiën plaats.

De 17-jarige wedstrijdskiër Ilse Lek uit De Kwakel nam hier ook aan deel. De afgelopen 2 jaar was het door blessures niet mogelijk om aan de start te verschijnen, nu kon ze het eindelijk laten zien. Om zich goed voor te kunnen bereiden op het winterseizoen is Ilse in Oostenrijk gaan wonen, zodat alle trainingen optimaal benut kunnen worden. Voor dit NK resulteerde dat in 2 gouden medailles en 1x zilveren

Op maandag 24 februari werden de slalomwedstrijden geskied. De zware regenval die dag maakte dat de condities alles behalve ideaal waren, maar Ilse wist toch de 2e plaats te behalen. Op dinsdag 25 februari stond de reuzenslalom op het programma en had de zware regenval plaats gemaakt voor een warmtefront, waardoor de piste wederom niet erg goed was.

De Kwakelse wist zich echter staande te houden en eindigde bij de Nederlandse junioren met de snelste tijd op de hoogste trede. Ook het overall kampioenschap, de tijden van maandag en dinsdag bij elkaar opgeteld, wist zij in de wacht te slepen.

Voor mensen die Ilse willen volgen, kijk eens op facebook, instagram ofwww.ilselek.nl