Kwakelse editie ‘Over de Streep’

Uithoorn-De Kwakel – Lijkt het je leuk om op een bijzondere manier dorpsgenoten te leren kennen? Dat kan op zaterdag 23 maart tussen 14.00 en 16.00 uur. Dan organiseert de gemeente weer een ‘Over de Streep’. Dit keer in het Kwakelse Dorpshuis De Quakel.

Doelen van Over de Streep zijn onder andere kennismaken met andere inwoners (en elkaar dus beter leren kennen), het doorbreken van bubbels en bewustwording van je eigen gedrag en filters. Op deze manier kunnen inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar kennis maken. Ook met mensen die een hele andere achtergrond hebben.

Wethouder José de Robles leidt de middag en stelt aan de deelnemers verschillende vragen. Elke deelnemer voor wie de vraag van toepassing is, gaat over de streep. “De vragen gaan over hobby’s, (verloren) vriendschappen, sport en werk,” legt de wethouder uit. “En je stapt alléén over de streep als je dat zelf wilt. We hebben ‘Over de Streep’ nu twee keer eerder gedaan en de reacties zijn zeer positief. Al snel voelen de deelnemers zich vertrouwt met elkaar. En de kleine borrel erna is altijd supergezellig en informeel. Een paar keer is ons gevraagd de activiteit eens in De Kwakel te houden. Daar geven we graag gehoor aan!”

Aanmelden

‘Over de Streep’ wordt gehouden op zaterdag 23 maart in Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, De Kwakel. Van 14.00 tot plusminus 16.00 uur, inclusief de gezellige nazit met hapje en drankje. U kunt zich aanmelden via www.uithoorn.nl/overdestreep. Het is niet verplicht; ook zonder aanmelding bent u welkom. ‘Over de Streep’ is een onderdeel van het ontmoetings-project ‘Dit zijn wij Uithoorn!’

Meer info hierover is te vinden via: www.ditzijnwijuithoorn.nl.