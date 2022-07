Kunstwerk ‘Happy Stones’ onthuld in raadhuis

Aalsmeer – Het kunstwerk ‘Happy Stones’ ter gelegenheid van 888 jaar Aalsmeer is donderdagavond 7 juli onthuld in de burgerzaal van het raadhuis door Dirk van Willegen (ter vervanging van de afwezige burgemeester Oude Kotte) en kinderburgemeester Anne van Duijn.

Happy Stones is een zogenaamd community project van De Kunstploeg. In opdracht van de gemeente werd samen met inwoners deze blijvende herinnering gemaakt voor het 888-jarige Aalsmeer. Bedacht werd om stenen te versieren en deze vervolgens te laten zwerven in de gemeente. Plezier bij het beschilderen van de stenen en een glimlach bij het vinden van een kleurige steen.

De animo voor het project was bijzonder groot, zo vertelde Jan Daalman van De Kunstploeg. In totaal zijn liefst 1.200 happy stones gemaakt door alle basisscholen, bezoekers van Ons Tweede Thuis en ouderen van de zorgcentra in Aalsmeer. Het enthousiasme van de scholen was zelfs zo groot dat een limiet gesteld moest worden: deelname van maximaal twee tot drie groepen.

De stenen zijn beschilderd door inwoners van 2 tot 92 jaar. “Een mooie afspiegeling van de samenleving van Aalsmeer”, aldus Daalman. Voordat de stenen mochten gaan zwerven, zijn van alle kunstwerkjes foto’s gemaakt door Monic Persoon en hiervan is de blijvende herinnering gemaakt. Haarscherp zijn alle happy stones op het kleurige kunstwerk en natuurlijk zijn alle makers welkom in het raadhuis om hun bijdrage op het kunstwerk te komen ‘spotten’. De Kunstploeg bestond voor dit project uit Jan Daalman, Karin Borgman, Dide Daalman, Femke Kempkes en Monic Persoon.