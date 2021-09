Kunstroute: Zonnig, gevarieerd en gezellig

Aalsmeer – Ook het derde grote evenement in september, de Kunstroute, heeft afgelopen weekend plaats mogen vinden onder zonnige omstandigheden. Het leverde lange slierten fietsers en vele wandelaars op. Heerlijk ‘hoppen’ van kunstlocatie naar kunstlocatie en genieten van een gevarieerd scala aan beelden, sculptures, schilderijen, tekeningen, foto’s, sieraden, kleding, hoedjes en onder andere tassen, kaarsen en gedichten.

Op liefst twintig locaties bood de organisatie, de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA), werken van ruim negentig kunstenaars. Nieuwkomer was muziekcentrum N201 waar jonge kunstenaars de gelegenheid kregen hun schilderijen, sieraden en airbrush kunst te tonen. Het was de enige locatie waar ook live-muziek te zien en te horen was van, natuurlijk, jonge muzikanten op het buiten-podium.

En er was muziek tijdens het openingsmoment door Cor Trommel op accordeon. Aan burgemeester Gido Oude Kotte de eer zaterdagmorgen om de Kunstroute, waarvoor pas laat (net als Vuur en Licht en de Pramenrace) groen licht voor gegeven kon worden, officieel te openen. Uiteraard was de Kunstroute ook aangepast aan de nog geldende corona-maatregelen. Alle locaties waren ruim van opzet en aan alle bezoekers werd gevraagd elkaar de ruimte te geven. Het is prima verlopen. Er wordt teruggekeken op twee zonnige dagen met naast mooie werken ook gezellige ontmoetingen. KCA verdient een pluim. In korte tijd zo’n mooi evenement neerzetten, chapeau!