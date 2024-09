Kunstroute: Kunstfestival met gezellige terrasjes

Door Janna van Zon

Aalsmeer – Ulla Eurich is voorzitter van de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA), een stichting met een breed pallet aan culturele activiteiten en tentoonstellingen. Tijdens ons gesprek wordt duidelijk dat Ulla zich meer wil gaan richten op exposities met een Aalsmeers betrokken maatschappelijke waarde. Het Oude Raadhuis is inmiddels intern zo verbouwd dat het prachtige gebouw voldoende ruimte biedt aan grotere groepen. Volgend jaar bestaat KCA dertig jaar. “Wij gaan dan eens goed uitpakken”, lacht de voorzitter ietwat geheimzinnig, want voorlopig wordt er nog weinig prijs gegeven.

Ruim honderd kunstenaars

“Wij gaan ons nu vooral richten op de komende Kunstroute Aalsmeer.” Voor het Kunstweekend op zaterdag 21 en zondag 22 september hebben ruim honderd kunstenaars – waarvan vijftig procent nieuw is – zich ingeschreven. “De meesten hebben zich spontaan aangemeld. Hoewel er een selectie commissie is, want KCA kiest voor kwaliteit, lijkt deze dit jaar overbodig. Het peil is zo hoog en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Wij kunnen er trots op zijn dat wij in de loop der jaren zo een goede naam hebben opgebouwd. Kunstenaars komen graag tijdens de Kunstroute Aalsmeer van KCA exposeren.”

Podium voor jonge kunstenaars

Een van de een en twintig deelnemende locaties is N201 aan de Zwarteweg. KCA heeft een goed contact met Sander Jongkind. Er zijn afspraken gemaakt die weliswaar buiten de lijntjes van KCA vallen maar dat moet kunnen, vindt Ulla. “Het is fijn dat jonge kunstenaars en bandjes een podium krijgen op deze unieke locatie. De N201 is een noodzakelijke springplank.”

Grote variatie

De start van de Kunstroute is evenals andere jaren in de Loods van Otto op de Uiterweg. Als altijd is er een feestelijke opening zaterdag 21 september om 11.00 uur. Dit keer treedt onder andere Dansschool Happy2Dance op en wordt de winnaar van de Cultuurprijs 2024 bekend gemaakt. Naast kunst kijken is er nog meer te doen. Er zijn op beide dagen live optredens van bandjes, singer songwriters en Dansschool Pleuni. Het publiek kan bepalen welke foto de allermooiste is in de door de Stichting Bovenlanden georganiseerde fotowedstrijd

Op andere locaties zijn van de partij; De Kunstploeg; dit keer is het thema ‘Een ansicht met liefde’ Het Art Centre Aalsmeer; Hier zijn meerdere ateliers te bekijken. Het Oude Raadhuis, De Historische Tuin; heel geliefd bij de kunstenaars, De Oude Veiling; waar ook de Pop-Up Store te vinden is, de Gedichtentuin op het Boomkwekerskerkhof met dit keer het thema Dans. De Watertoren doet mee, het Flower Art Museum, Het Keramiek Atelier Carla Huson, De Creatieve broedplaats in de voormalige basisschool De Hoeksteen, Buurthuis Hornmeer waar Oekraïense kunstenaars exposeren, Zorgcentrum Aelsmeer en verder de vele particuliere adressen en ateliers in en rond het centrum van Aalsmeer. Kortom, er is een grote variatie aan Kunst te bewonderen en te koop.

Mensen blij maken

“Het doel van de Kunstroute Aalsmeer is toch wel de mensen blij maken. Natuurlijk komen er heel veel kunstkijkers maar er zijn ook gezelligheid zoekers, dan gaat het meer om de ontmoeting. Je ziet hoe mooi kunst mensen met elkaar verbindt. Ik zie de Kunstroute als een Kunstfestival met gezellige terrasjes, overal gebeurt er wel iets”, aldus Ulla.

Inmiddels is de online catalogus Kunstroute Aalsmeer 2024 gereed: www.kunstrouteaalsmeer.nl Hier is alle informatie te vinden over de locaties, de kunstenaars, het muziekprogramma en alle andere activiteiten.

Foto: Geheel rechts KCA-voorzitter Ulla Eurich (met microfoon).