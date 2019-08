Kunstroute: Fotografe op ontdekkingsreis

Aalsmeer – In aanloop naar de KCA Kunstroute op zaterdag 21 en zondag 22 september besteedt de Nieuwe Meerbode aandacht aan een locatie en deelnemers. Deze week: fotografe Petra van Dijk

Juist in deze jachtige tijd een fotograaf tegen komen die nog fotografeert met een Engelse platen camera uit 1897, dat is toch wel heel bijzonder! Wanneer Petra van Dijk begint te vertellen over haar passie dan laat zij alle schroom varen, glinsteren haar ogen en lacht het hele gezicht. Het is wel duidelijk dat de techniek en het proces naar het eindresultaat toe haar zo fascineert dat de tijd die het kost geen enkele rol meer speelt. “Het is voor mij telkens weer een ontdekkingsreis. Ik leer door er veel over te lezen en het te doen. En te leren van mijn fouten.”

Avontuur

Het doorzettingsvermogen dat daarbij aan te pas komt, het wordt allemaal voor lief genomen. Recent heeft Petra tot haar grote vreugde een ateliercamera kunnen aanschaffen. “Alleen de lens weegt al 3 kilo”, legt zij uit. Een camera waar nog geen sluiter op zit, zodat de secondes geteld moeten worden en de negatieven van glasplaten zelf gemaakt moeten worden. “Ik koop nu nog glasplaten van 13 bij 18 centimeter, maar wil in de toekomst ook gaan werken op 18 bij 24 glasplaten.” Het bewerken van de glasplaten is op zich al een avontuur. Een heel precies werkje. “Op alle glasplaten die je in de winkels koopt zit een coating die moet er, om er mee te kunnen fotograferen, af.” Dat gebeurt met krijt en vraagt behoorlijk wat tijd. Ook de volgende stap – de meerdere lagen vernis en tot slot de gelatine laag aanbrengen – is niet iets wat in een uurtje gepiept is. “In speciale fotozaken is deze gelatine nog te koop.” De gelatine wordt au-bin-marie verwarmd en wanneer deze is opgelost, is het de grote kunst om deze spiegelglad op de glasplaat aan te brengen. Het is een truc die heel wat handig- en vaardigheid kost. Vervolgens wordt er, ook weer op de au-bin-marie verwarmde wijze, op juiste temperatuur een zilveremulsie laag op de plaat aangebracht. Deze laag bepaalt het licht in de foto. “Het maken van de eigen negatieven zorgt altijd weer voor verrassing. Geen negatief is het zelfde en je hebt ook geen enkele zekerheid dat het een volgend keer goed gaat. Er zijn voldoende bijkomende omstandigheden die het spannend maken. Maar dat is ook de uitdaging”, lacht zij spontaan. Wanneer de glasplaat in de camera zit, kan er gefotografeerd en de secondes geteld worden. “Dat kunnen er acht zijn, maar ook zestien of twee en twintig.” Meestal kiest Petra voor stillevens. “Ik heb nu net van balletdanseres Suzanna Kaic haar oude balletschoenen – doordrenkt van het harde werken – gefotografeerd (zie foto). De zweetvlekken zijn nog duidelijk zichtbaar.” Petra struint ook graag rond in Kringloopwinkels, op zoek naar doorleefde objecten die zij kan gebruiken.

Meest bekeken

Op een voorgaande tentoonstelling in het gemeentehuis hing van haar een foto. Het was de deur van de Oud Katholieke Kerk. De publieke bewondering voor deze foto was groot. Als er al een prijs in het leven was geroepen voor de meest bekeken foto dan was deze ruimschoots als nummer één geëindigd.

Mooiste tijdverdrijf

Voor Petra is dit het mooiste tijdverdrijf dat zij zich kan wensen. Oh ja, zij fotografeert ook nog wel eens met haar digitale camera maar haar hart ligt toch het meest bij het prepareren van de glasplaat negatieven, het ontwikkelen en afdrukken daarvan. “Ik kan niet zonder, ben er altijd mee bezig.” Gelukkig maar, want met de schoonheid van haar foto’s weet Petra niet alleen zichzelf te plezieren maar ook heel veel kijkers!

Tijdens het derde weekend van september; op 21 en 22 september, exposeert Petra van Dijk in de kleine zaal van De Oude Veiling (locatie 10) samen met onder andere de fotografen Marlien Smit, Gert Karssing, Jan Kohl. De KCA Kunstroute is beide dagen te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.

Janna van Zon