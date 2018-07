Kunstroute: Atelier op het Stokkeland

Aalsmeer – In aanloop naar de KCA Kunstroute zaterdag 15 en zondag 16 september belicht De Nieuwe Meerbode het werk van een aantal kunstenaars die exposeren in eigen atelier.

Keramiek atelier Carla Huson

De weg naar het Keramiek atelier van Carla Huson is zeker geen verkeerde. Tegenover de Action de brug over links af het Stokkeland op en dan recht op het groen gebeitste atelier af. De eenden waggelen de bezoekers tegemoet in de hoop wat brood te kunnen bietsen.

Carla houdt van gezelligheid, zoveel is wel duidelijk, want eigenlijk zijn er altijd wel muzikale vrienden die heerlijk gaan zitten jammen in een unieke omgeving. Bij mooi weer staan de tafels en stoelen buiten, waar kan worden geluisterd naar muziek of elkaars pas verworven aankopen bewondert.

Collector items

Carla weet ieder jaar haar bezoekers te verrassen met iets speciaals dat te verleidelijk is om niet mee te nemen. Dat kan een eigen gemaakte lekkere jam, chutney zijn of een speciaal zeepje.

Dat natuurlijk naast haar keramische werk. En ook hier telt weer, dat zij ieder jaar met een eenmalige verrassing komt. Haar werken zijn eigenlijk allemaal collector items of betaalbare cadeautjes voor een lieve vriendin.

Janna van Zon