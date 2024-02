KunstRondeVenen expositie: ‘Landschappen en meer’

Regio – Kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen slaagt er al ruim drie jaar in om in haar pop-up galerie in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht interessante exposities in te richten met werk van haar leden. Zij zijn allen kunstenaars uit De Ronde Venen. Van 8 tot en met 24 februari zullen Tiny Mens en Gosia Kowalska hun schilderijen tentoonstellen. De onderwerpen lopen uiteen van landschappen en dierportretten tot stillevens. De galerie is geopend van donderdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Autodidact

Gosia Kowalska tekent al sinds haar vroege jeugd, Hoewel zij zich autodidact noemt, heeft zij diverse cursussen gevolgd om zich in het tekenen en schilderen te bekwamen en een eigen stijl te ontwikkelen. Het werken op papier of doek vraagt om verschillende technieken. Om een onderwerp vorm en kleur te geven, moet je deze technieken beheersen en daarbij je persoonlijke manier van waarnemen tot uitdrukking brengen. Zij volgt nog af en toe een cursus om een nieuwe techniek te ontdekken. Gosia’s hoofdthema’s zijn landschappen en bloemstillevens, maar ze maakt ook andere stillevens, dier- en mensportretten en abstract werk.

Realistische schilderijen

Tiny Mens is gaan schilderen nadat zij haar werkzame leven had afgerond en meer tijd voor hobby’s kreeg. Als jong meisje had ze ook tekenen al heel leuk gevonden en ze heeft toen ze meer tijd kreeg enkele jaren lessen gevolgd en ze schrijft zich ook nu nog wel eens voor een cursus in om haar schildertechniek te verfijnen. Zij werkt zowel met olieverf als met acrylverf. Van olieverf vind zij het voordeel dat dit kleuren beter tot hun recht laat komen. Tiny schildert voornamelijk realistische afbeeldingen, zoals landschappen en vogels.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen, de aangesloten kunstenaars en deze expositie kunt u terecht op www.kunstrondevenen.nl en www.facebook.com/kunstrondevenen.