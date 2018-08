Kunstkast: Protest tegen vliegtuiglawaai

Aalsmeer – De opzet van de initiatiefnemer van kunstkasten – Lex Berghuis – is altijd geweest om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij dit buurt verbindend project.

Inmiddels zijn er over de verschillende wijken in Aalsmeer en Kudelstaart al heel wat openbare kasten tot kunstkast verheven. Over het algemeen wordt er door de buurtbewoners – die vooraf nauw betrokken worden en ook inspraak hebben bij het beschilderen van de kasten – goed tot heel goed gereageerd.

Maar een heel enkele keer zijn de meningen verdeeld; zoals bij de kunstkast van Pascal Dela Haije, te vinden bij de Hortensialaan op de hoek Hadleystraat.

Wat is er te zien op de kast? Een persoon die een pot – met een roze hortensia – naar iets gooit. Wat dat iets is…. is te zien op de achterkant van de kunstkast. Het gaat om een vliegtuig dat naast de trots van Aalsmeer – de watertoren – te zien is. Een lief onschuldig meisje -een fraaie metafoor voor de toekomst – kijkt omhoog.

Er is duidelijk gekeken naar een voorstelling van de wereldbekende Graffiti kunstenaar Banksy. Alleen weet niemand hoe Banksy er uit ziet en dat kun je van Pascal niet zeggen. Hij heeft geheel in het openbaar veel lol beleefd aan het beschilderen van de kast. Zelf ook weinig gemerkt van negatief commentaar, de mensen moesten er juist om glimlachen. Zij vonden het een mooie – en een behoorlijk vredelievende manier om te protesteren tegen het vliegtuiglawaai. “Een duidelijk Aalsmeerse ludieke actie!”

Dat er discussie is ontstaat over een kunstkast wordt door de werkgroep Kunstkasten toegejuicht. Dat betekent immers dat de mensen er naar kijken, er over praten met elkaar. En dat is nu precies de bedoeling!

Pascal Dela Haije maakte al meerdere kunstkasten – bij de Noordpolderweg zijn de gestileerde koe en geit te bekijken.

Janna van Zon