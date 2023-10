Kunstenaar geeft wapen van Aalsmeer metamorfose

Aalsmeer – In een viering van de schoonheid en het erfgoed van Aalsmeer heeft kunstenaar Hans Breuker het wapen van Aalsmeer getransformeerd tot een kunstwerk dat zowel bewoners als bezoekers zal verblijden. Breuker, heeft het wapen van Aalsmeer opnieuw vormgegeven en verrijkt. De illustratie is doordrenkt van symboliek en verhalen die de stad Aalsmeer vertegenwoordigen.

Het meest opvallende kenmerk van Breukers creatie zijn de extra versiering rond het klassieke schild: “Ik wilde het wapen iets extra’s geven, zonder het bestaande wapen te verliezen, maar juist kracht en betekenis aan toe te voegen. Ik ken Aalsmeer goed, mijn vrouw komt er vandaan, we komen er vaak. De spreuk op het gemeentewapen vind ik erg goed passen bij de Aalsmeerders dus ik wilde dat toevoegen. De penstreken om het schild heen zijn mijn handelsmerk bij het illustreren van stadswapens, het blaast het schild tot leven.”

Historische welvaart

Het toegevoegde goud dat op subtiele wijze in het kunstwerk is verwerkt, weerspiegelt de historische welvaart en rijkdom die Aalsmeer heeft gekend, met name in de bloemenindustrie. Het glinstert als een kostbare schat en herinnert aan de prachtige bloemen die de stad zo kenmerken.

Palingen en Watergolven

Breuker heeft ook de natuurlijke schoonheid van Aalsmeer vastgelegd door symbolen uit de Aalsmeerse poel in het kunstwerk op te nemen. De afbeeldingen van palingen en watergolven weerspiegelen de flora en fauna van de regio en benadrukken de diepe band tussen de gemeenschap en haar omgeving. De watergolven roepen de pracht op van de talloze meren en kanalen die Aalsmeer omringen en zijn een eerbetoon aan het rijke watererfgoed van de stad.

Retine, Quod Habes

In aanvulling op het meesterlijke kunstwerk heeft Hans Breuker een betekenisvolle banier toegevoegd met de lokale spreuk van Aalsmeer, ‘Retine Quod Habes, wat vertaald kan worden als ‘Behoud wat je hebt’. Deze spreuk weerspiegelt de trots van de inwoners van Aalsmeer en benadrukt het belang van het koesteren en behouden van waardevolle aspecten van de gemeenschap en het erfgoed. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Hans Breuker via: breukerconcepts@gmail.com