Kudelstaartse veiling naar 2021

Kudelstaart – Het bestuur van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart heeft besloten om de voor zaterdag 9 mei geplande veiling door te schuiven naar volgend jaar. In het licht van de inmiddels afgekondigde maatregelen rond de coronacrisis, is het doorgaan onhoudbaar geworden.

Voorzitter Arie de Vos heeft deze week direct alle betrokkenen per brief op de hoogte gesteld van het besluit over de veiling van dit jaar. In de brief schrijft hij: “Het zijn rare tijden. Uw en onze gezondheid staan op het spel. Maar over een jaar ziet de toestand er hopelijk veel rooskleuriger uit dan nu. Dan draaien de bedrijven weer volop en kunnen we weer gezellig met z’n allen bij elkaar komen in het Dorpshuis. Met alle Kudelstaarters geld bijeen brengen om Kudelstaartse clubs een financieel zetje in de rug te geven.”

De organisatie mocht vanuit de Kudelstaartse samenleving en het bedrijfsleven al toezeggingen ontvangen voor bijdragen aan het op 9 mei 2020 geplande evenement. De Vos: “Die medewerking hebben wij bijzonder op prijs gesteld, maar we hopen dat we de toezeggingen voorlopig mogen doorschuiven naar 2021. Voor degenen die wij nog niet hebben benaderd geldt hetzelfde. Volgend jaar hopen wij dus weer op uw medewerking te mogen rekenen.”