Kruising Zwarteweg blijft week langer dicht

Aalsmeer – De kruising Zwarteweg met de Burgemeester Kasteleinweg blijft vijf dagen langer, tot en met vrijdag 31 juli 19.00 uur, afgesloten voor verkeer. Dit is nodig vanwege de werkzaamheden aan de Legmeerdijk. Deze stonden voor een later moment gepland. Het is echter efficiënter in de planning om hier nu aan de slag te gaan. Bij de Legmeerdijk wordt een tijdelijke verharding aangelegd, zodat er ruimte komt voor de bouw van een fietstunnel. De werkzaamheden starten nu aanstaande maandag 27 juli en duren tot en met vrijdag 31 juli. Er wordt dagelijks tussen 7.00 en 19.00 uur gewerkt. Verkeer wordt aangeraden gebruik te maken van de nieuwe N201.

Verkeersveiligheid

Tijdens de aanleg van de rotonde en de vrijliggende busbaan bij de Zwarteweg wordt bestemmingsverkeer middels borden omgeleid. Helaas heeft aannemer Dura Vermeer gemerkt dat nogal wat automobilisten gebruik maken van de bypass, die is aangelegd voor bussen en nood- en hulpdiensten. Dit is verboden en gevaarlijk voor de wegwerkers en fietsers en voetgangers (voor het langzame verkeer is een aparte oversteek gemaakt).

Controles en bekeuringen

Gevraagd wordt aan automobilisten om wel de omleidingsroutes te volgen. Deze kosten iets meer tijd en geduld én kan schelen in de portemonnee. De politie en de medewerkers van handhaving gaan namelijk frequent controleren en wie betrapt wordt op het gebruik maken van de bypass krijgt direct een bekeuring. Afgelopen dinsdag 21 juli is diverse malen gecontroleerd. Reeds 12 bestuurders zijn op de bon geslingerd!

Meer weten over de werkzaamheden? Kijk dan op www.hovasz.nl en meld aan voor de nieuwsbrief of volg de voortgang via www.facebook.com/hovasz. Voor vragen kan een email gestuurd worden naar hovasz@duravermeer.nl.