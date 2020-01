Kroketten bij afscheid wethouder Van Duijn

Aalsmeer – Een bijzondere raadsvergadering vond donderdag 23 januari plaats. Met name in het teken van een benoeming, een installatie en een afscheid stond de avond. Raadslid Bart Kabout is benoemd tot nieuwe CDA-wethouder. Hij volgt, zoals inmiddels wel bekend, Robbert-Jan van Duijn op, die als burgemeester aan de slag gaat in de gemeente Nieuwkoop. De vrij gekomen plaats in de gemeenteraad wordt opgevuld door Marlon van Diemen Kreeft, eerder raadslid geweest voor het CDA. Haar terugkeer werd unaniem gewaardeerd. Voor zowel Bart als Marlon waren er na de officiële beëdiging bloemen en felicitaties.

Benoeming Bart Kabout tot wethouder.

Bloemen en felicitaties voor raadslid Marlon van Diemen.

Glansrijke carrière

Het laatste onderwerp van de vergadering was het afscheid van wethouder Van Duijn. Vice-nestor van de raad, Dick Kuin, prees de glansrijke carrière van de pas 32-jarige politicus. Het zou hem niet verwonderen als over enkele jaren minister-president Van Duijn zijn intrede doet in Den Haag. Ook CDA-fractievoorzitter Dirk van Willegen ging in op de politieke ambitie van deze snel rijzende ster. In de raad gekomen in 2010, in 2014 lijsttrekker, nog geen twee jaar later wethouder en in 2018 voerde hij opnieuw succesvol campagne voor het CDA. Van ooit jongste raadslid tot nu jongste burgemeester van Nederland.

Bijna burgemeester Robbert-Jan van Duijn en nieuwe CDA-wethouder Bart Kabout.

Dorpskerk en watertoren

Dick Kuin vroeg zich overigens af of Robbert-Jan wel weet waar hij aan begint. De gemeente Nieuwkoop bestaat 750 jaar en van maart tot november staan diverse activiteiten op het programma. Er wacht de nieuwe burgemeester dus een druk schema. Dat wordt geen Feestweek Aalsmeer, maar zou hij wel terugkomen voor de Pramenrace? Robbert-Jan vindt dit het leukste evenement van het jaar in Aalsmeer…

Schilderij van de Dorpskerk voor Robbert-Jan van Duijn.

Van de gemeenteraad kreeg Robbert-Jan van Duijn een mooi schilderij van de Dorpskerk van Aalsmeer (rijksmonument) en namens Absoluut Aalsmeer een tekening van de watertoren, die bijna z’n topje kwijt raakt door een vliegtuig. Toepasselijk, de wethouder heeft zich tijdens zijn ambtsperiode volop ingezet om de hinder door Schiphol in Aalsmeer te beperken.

Robbert-Jan van Duijn en Absoluut Aalsmeer-fractievoorzitter Dick Kuin.

Krokettenmotie

Voordat Robbert-Jan kon beginnen aan zijn afscheidsspeech was er een lekkere verrassing. De bodes stapten de raadszaal binnen met elk een schaal met kroketten en kaassoufflé’s. De krokettenmotie werd in 2012 ingediend door Robbert-Jan namens de CDA-fractie in navolging van de landelijke invoering door toen premier Balkenende om tijdens het late uur de knorrende magen de vergadering niet te laten verstoren. Als de vergadering in Aalsmeer na elf uur ’s avonds nog gaande was, zou er onderbroken worden voor deze warme snack. Met de komst van waarnemend burgemeester Jeroen Nobel verdwenen de kroketten uit de raadszaal, er werd niet langer dan half elf vergaderd namelijk. Robbert-Jan, de raadsleden en het publiek konden deze lekkernij wel waarderen en er is volop van genoten.

Traktatie: Kroketten en kaassoufflé’s.

Vijf burgemeesters

Tot slot was er het laatste woord voor Robbert-Jan van Duijn. Hij zei een beetje een dubbel gevoel te hebben. “Ik heb heel veel zin in m’n nieuwe baan, maar zal de veilige thuishaven zeker missen.” Het wethouderschap noemde hij een enorm voorrecht en hij bedankte de raad en het college voor de samenwerking en het vertrouwen en de ruimte die hij heeft gekregen om op zijn eigen manier de functie van wethouder te kunnen vervullen. “Ik heb onder vijf burgemeesters (Pieter Litjens, Jobke Vonk, Theo van Eijk, Jeroen Nobel en nu Gido Oude Kotte) veel geleerd, ook fouten gemaakt, maar dat hoort erbij. Ik heb geleerd, gedaan, ben gevallen en weer opgestaan.”

Laatste speech wethouder Van Duijn.

“Maak er wat moois van, durf fouten te maken en wees een beetje lief voor elkaar”, besloot hij zijn speech. Natuurlijk waren er ook bloemen en veel felicitaties voor de nu oud-wethouder en vanaf begin februari burgemeester Van Duijn. Hij kreeg een lange, staande ovatie als afscheidsgroet.

Door Jacqueline Kristelijn