Krachthonk van Green Park Aalsmeer geopend

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 13 mei is het nieuwe krachthonk van Green Park Aalsmeer Handbal geopend in sportcomplex De Bloemhof. De officiële ingebruikname werd verricht door wethouder Bart Kabout van Sport en vice-voorzitter Dirk-Jan Kluft van Green Park. Zij drukten op de rode knop waarna de zaal gevuld werd met feestelijke confettie. Na de opening was er voor de genodigden de mogelijkheid om het complex te bezichtigen en daarna ging gezellig de barbecue aan.

Kostbare punten

Tot slot werden alle aanwezigen uitgenodigd om de wedstrijd in de Handbal NL League tussen de Green Park Heren 1 en Hurry-up bij te wonen. Het was een spektakel, alhoewel menigeen op een andere uitslag had gerekend. Aalsmeer kwam op achterstand en wist de ietwat trage start niet te herstellen. De rust gingen de teams met 10-15 voor Hurry-Up.

De tweede helft was een stuk spannender, Green Park vocht terug, wist op gelijke hoogte te komen, maar moest uiteindelijk tocht Hurry-Up feliciteren: 25-26. Dit verlies kost Aalsmeer belangrijke punten. Het team bezet nog de tweede plaats met 14 punten, maar Kras Volendam nadert met nu 13 punten na 32-29 winst op koploper Limburg Lions (19 punten).

Aanstaande zaterdag 20 mei weer een ‘flinke kluif’ voor de Green Park heren. Uit in Geleen tegen de nummer één. De wedstrijd tegen Limburg Lions begint om 19.00 uur. ‘Concurrent’ Kras Volendam treft een minder sterke tegenstander. In Waalwijk is hekkensluiter Tachos vanaf 19.00 uur de tegenstander.