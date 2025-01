Koude nieuwjaarsplons in het Oosterbad

Aalsmeer – Woensdag 1 januari was het koud met veel regen en een harde wind, geen weer om het jaar met een buitenactiviteit te starten. Toch wel in het Oosterbad, want het is inmiddels een traditie om sportief te starten met de nieuwjaarsplons in het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade. Even over een uur ‘s middags arriveerden de eerste deelnemers en al snel was het een vrolijke drukte met springers en natuurlijk kijkers en begeleiders van de jongste durfals.

Er was gerekend op meer ‘helden’ omdat vanwege de stormachtige wind de nieuwjaarsduik in de Westeinderplassen, bij het Surfeiland, was afgelast. Toch waren het nog zo’n kleine vijftig inwoners, kinderen en volwassenen, die na de warming-up en het aftellen van tien naar een in het bad sprongen. Met een watertemperatuur van slechts vijf graden hielden de meesten het na de sprong voor gezien, maar er waren ook enkelen die de smaak te pakken hadden en nog een keer te water gingen en dan wel vanaf de glijbaan.

En daarna snel afdrogen, truien en broeken weer aan en met elkaar genieten van warme chocolademelk en erwtensoep. Niet te lang dit keer en dit kwam niet omdat het niet gezellig was, maar vanwege de aanhoudende regen. Toch ging iedereen tevreden naar huis, want na de nieuwjaarsplons in het Oosterbad is het nieuwe jaar, 2025, echt begonnen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl