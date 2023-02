Koude, maar gezellige baanloop bij AVA

Aalsmeer – Het was koud bij de AVA Waterdrinker baanloop op woensdagavond 8 februari, maar met 45 deelnemers toch weer heel gezellig. Bij de start om 20.00 uur was het 0 graden en gelukkig was er maar weinig wind. Voorafgaand aan de race werd Nico Schipper uit Cruquius door wedstrijdleider Ruud van den Helder gefeliciteerd met maar liefst 75 deelnames aan de maandelijkse AVA Waterdrinker Baanloop.

Op de 1 kilometer was het jonge atletiektalent Elroy Onos van KAV uit Hoorn met 3:30:3 net even sneller dan AVA’s 13-jarige Mats van Teylingen (3:31:0). Ook AVA-er Joren Euwe (8 jaar) liep weer sterk en verbeterde zijn persoonlijk record met enkele seconden naar 4:13. AVA-ster Indy de Boer (10 jaar) wordt ook steeds sneller en was nu de snelste bij de meisjes/vrouwen in een prima tijd van 4:27.

Op de 3 en 5 kilometer liepen de AVA-ers Corné Timmer en Bas Stigter kop over kop om elkaar naar goede tijden te leiden. Dat lukte prima. Corné had slechts 9:25 nodig voor 3 kilometer en ook Bas komt stap voor stap weer terug op een hoger niveau. Met zijn snelle 15:35 was hij dan ook dik tevreden. De volledige uitslag en rondetijden staan op www.avaalsmeer.nl.

Foto: Nico Schipper, deelname aan de Baanloop voor 75e keer. Foto: AV Aalsmeer