Korfbal: VZOD 2 nu al kampioen!

Kudelstaart – De competitie is nog niet afgelopen maar toch mag VZOD/FIQAS 2 zich al kampioen noemen. Net als voor Max Verstappen afgelopen weekend, is de voorsprong zo groot dat de Kudelstaartse korfballers niet meer in te halen zijn.

Afgelopen zaterdag speelde VZOD uit tegen Rapid in Haarlem. De score werd geopend door Anika van Os, waarop Rapid nog antwoordde met een tegendoelpunt. Daarna liep VZOD snel uit via Wouter Vermeulen, Dineke Westerhof De Boer en wederom Van Os. Er ging weinig dreiging uit van de tegenstander en VZOD kreeg alle kansen, die gretig benut werden. De teams gingen de rust in met een stand van 1-7 voor VZOD. Na de pauze waren de verhoudingen ongewijzigd. VZOD kon rustig de bal rond laten gaan en kansen creëren. Deze werden soms niet, maar vaak wel benut door Frank van den Berg, Bart Verheul, Hannes Kok, Wouter Vermeulen en ook Jessica Verheul. In de tweede helft kwam Rapid nog drie maal tot scoren, waardoor de eindstand 4-14 werd. Een duidelijke uitslag die toont dat VZOD/FIQAS 2 zich de terechte kampioen mag noemen.

Helaas kent het vlaggenschip van VZOD dit seizoen tot nu toe mindere resultaten; ook afgelopen zaterdag bleven de punten bij De Vinken in Vinkeveen. De eindstand werd 15-8.

Komend weekend volgen de laatste thuiswedstrijden op het eigen veld aan de Wim Kandreef. Daarna zal het kampioensfeest voor VZOD/FIQAS 2 losbarsten!