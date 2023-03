Korenfestival in Dorpshuis goed bezocht

Kudelstaart – Zondagmiddag 12 maart organiseerde Shanty – en Zeemankoor De Brulboeien voor de vierde maal belangeloos een muzikale middag in het Dorpshuis van Kudelstaart met als gasten meezingkoor Eigen-wijs en dameskoor Vivace. Dat de inwoners uit Kudelstaart en omgeving veel zin in deze middag hadden bleek wel uit het feit dat er bij aanvang van het evenement geen zitplaats meer vrij was. Nadat de voorzitter van De Brulboeien het publiek en de deelnemende koren welkom had geheten trapten De Brulboeien het festival af met het brulboeienlied gevolgd door enkele onvervalste Nederlandstalige zeemansliedjes en meerdere Engelstalig shanty songs.

Het publiek bleek er duidelijk zin in de hebben, want er werd direct enthousiast meegeklapt en meegezongen. Daarna was het de beurt aan de koren Eigen-wijs en Vivace die beiden op hun eigen wijze het publiek wisten te boeien. Eigen-wijs met vooral evergreens en Vivace met klassieke liedjes en nummers uit de jaren zestig. Nadat de koorleden en het publiek in de pauze hun kelen hadden gesmeerd traden de koren nogmaals op. Uit de reacties van het publiek bleek dat er gesproken kan worden van een zeer geslaagde muzikale middag, die zeker weer voor herhaling vatbaar is. Door de verschillende muziekgenres kwam elke bezoeker aan zijn trekken. Het festival werd zoals gebruikelijk afgesloten met ‘Het kleine café aan de haven’ dat vanzelfsprekend door het publiek luid werd meegezongen. Nadat de voorzitter de koren en het publiek voor hun inzet en enthousiasme had bedankt werd het festival afgesloten en ging iedereen weer huiswaarts.

Accordeonist en zangers

De Brulboeien zijn nog op zoek naar een accordeonist en enkele zangers. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd op de open repetitieavond op woensdag 22 maart vanaf 20.00 uur in de oefenruimte aan Steenwijkerveld 20 in De Kwakel.

Foto: www.kicksfotos.nl