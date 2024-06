Korendag Aalsmeer op 5 oktober in Burgerzaal

Aalsmeer – Er komt weer een Korendag in Aalsmeer die, net als jaren geleden, weer in de Burgerzaal gehouden gaat worden. Noteer zaterdag 5 oktober alvast in de agenda.

Vorig jaar juli legde Jan Kwak het voorzitterschap van Stichting SAM neer en besloot hij een paar maanden helemaal niks te doen. Maar rond de Kerst begon het toch weer te kriebelen en vatte hij het plan op om ‘ergens’ in 2024 een Korendag te organiseren. In 2016 was hij mede-initiator van de succesvolle KWF Korenmarathons, die in 2016, 2017 en 2018 in diverse locaties in de Studio’s gehouden werden. In de jaren 2001 tot 2008 organiseerde de Rabobank, samen met enkele koren, een Korendag in de Burgerzaal van het Raadhuis. Helaas stopte dat in 2008, waarna er niets meer gebeurde.

Werkgroep

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie dit jaar sprak Burgemeester Oude Kotte zich uit voor het gebruik van de Burgerzaal voor onder andere concerten en dergelijke evenementen. Dit paste precies in het plan van Jan Kwak om de Korendag in Aalsmeer nieuw leven in te blazen. Na wat rondbellen stelden (bestuurs)leden van de koren Vivace, Soundsation en Con Amore zich beschikbaar om samen met hem een werkgroep te vormen om Korendag Aalsmeer weer op de kaart te zetten. Een bezoek aan Cultuupunt Aalsmeer leverde ook een enthousiaste Dirk Beets op die graag zijn medewerking toezegde. In maart dit jaar heeft de werkgroep een verzoek ingediend bij de Gemeente om op zaterdag 5 oktober dit jaar gebruik te mogen maken van de Burgerzaal. Vorige week kwam het ‘verlossende woord’ dat het verzoek was ingewilligd en dat de seinen op groen stonden en kon de werkgroep aan de slag.

Groter groeien

Deze week zijn de inschrijfformulieren naar de koren gemaild en uiteraard hoopt de werkgroep dat alle koren mee zullen doen. Het zou zo maar kunnen dat Korendag Aalsmeer 2024 een opmaat is voor een grotere aanpak en in de komende jaren kan uitgroeien tot een Korendag met koren uit zowel Aalsmeer als de omgeving en verder om dan op vier of vijf verschillende locaties in het Dorp een flink aantal optredens te faciliteren en er een super evenement van de maken.

Foto: Archieffoto Korendag Aalsmeer in Studio’s in 2016.