Koppeltoernooi dartclub Poel’s Eye in Proosdijhal

Kudelstaart – Door het Nederlands elftal was de opkomst met 29 darters bij dartclub Poel’s Eye in de Proosdijhal zoals verwacht iets lager, maar nog steeds acceptabel. René Kruit begon de avond zoals hij eindigde; met een overwinning op Martin Bax. De eerste wedstrijd was nog in de poule, maar beiden bereikten vervolgens de finale. Een prima prestatie van Martin, maar het werd de zeventiende speelavond overwinning van René ooit, die met prachtige 156 ook nog eens de hoogste uitgooi van de avond had. Koploper Danny de Hartog beleefde een rare avond. Hij belandde pardoes in de finale van het vierde niveau, die hij echter wel won tegen een andere ook al ‘verdwaalde’ topper, namelijk Top Tien speelster Floortje van Zanten. Door deze plotwending staan Danny en René nu ineens precies op gelijke hoogte bovenaan. Ronald Baars won het tweede niveau, het was zijn zeventiende gewonnen finale ooit. Tjitte Miedema was de finalist. Ed van de Berg en Yorick Rekelhof waren er (mede)verantwoordelijk voor dat Danny en Floortje in het vierde niveau terecht kwamen. Ed en Yorick wonnen de vorige speelavond al een finale, en nu won Ed won voor de tweede keer op rij het derde niveau.

Mooie prijzen

De vorige speelavond voetbalde het Nederlands elftal om 16.00 uur, morgen (vrijdag 9 december) om 20.00 uur. De Poel’s Eye maakt nu logischerwijs wel een pas op de plaats en wijkt uit naar zaterdag 10 december. Het betreft een koppeltoernooi. Men speelt in duo’s, dus het is de bedoeling dat iedereen een maat meeneemt naar de Proosdijhal. Uiteraard is er een winnaar- en verliezerronde, waarbij mooie prijzen klaar staan voor de uiteindelijke acht finalisten. Elke dartersduo kan zonder opgave vooraf meedoen. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro per persoon (acht euro per koppel) en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: Prijzen voor de winnaars van de speelavond bij Poel’s Eye, Tjitte, René, Martin en Ronald.