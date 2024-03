Koningsverschieting bij HBV Target

Kudelstaart – Zoals gebruikelijk werd er ook dit jaar gestreden om de titels bij handboogvereniging Target. Op 14 maart werd er geschoten om de hoogste eer binnen de vereniging. De winnaar mag zich in zijn of haar klasse koning of koningin noemen voor het komende jaar. Zij mogen zich in dat jaar gaan meten met de koningen en koninginnen van andere verenigingen in Nederland. Er was sprake van een redelijke opkomst. De schutters schieten bij deze wedstrijd 28 pijlen.

Bij de jeugd klasse traditioneel mag Nina Damen zich prinses noemen en bij de dames traditioneel werd Vanessa Neering koningin. In de klasse Heren traditioneel nam Fabian Meerlo de titel mee naar huis. De klasse recurve (boog met vizier) werd gedomineerd door Sjors Rijsdam die zich met 231 punten (gemiddeld 8,25) koning mag noemen. Sjors ziet zijn inspanningen beloond na zijn harde trainingswerk op de clubavonden. De klasse compound werd een spannende wedstrijd waarbij aan het eind bleek dat Jacub Pazgrat en Jaap Verbruggen zeer dicht bij elkaar zaten qua puntentelling. Uiteindelijk ging Jaap er met de volle winst vandoor met 254 punten (ruim 9 gemiddeld).

Voor Jos de Vries, de schutter met het laagste aantal punten was er een aanmoedigingsprijs. Complimenten voor Sandra Elmers die onverwachts de organisatie op zich had genomen na de ziekmelding van de vaste wedstrijdleider. Meer info over handboogschieten op: www.hbvtarget.nl