Komende week minder vluchten op Schiphol

Aalsmeer – Komende week neemt het gemiddeld aantal vluchten op Schiphol per dag verder af tot 630. Ter vergelijk: in dezelfde week vorig jaar telde de luchthaven gemiddeld 1445 vluchten per dag. Schiphol verwacht piekmomenten in de ochtend en avond: dan kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan worden ingezet. Welke banen worden gebruikt hang af van het aanbod aan vliegverkeer en de weersomstandigheden.

Start- en landingspiek

In de week van 19 tot 25 oktober verwacht Schiphol wederom dat de landingspiek in de ochtend en avond wordt gevolgd door een startpiek. Door weersomstandigheden en het actuele verkeersaanbod kunnen begin- en eindtijden van deze piekmomenten iets afwijken.

Startpieken:

‘s ochtends tussen 09.20 uur en 11.00 uur.

’s avonds tussen 20.20 uur en 21.20 uur.

Landingspieken:

’s ochtends tussen 07.20 uur en 08.40 uur.

‘s avonds tussen 18.40 uur en 20.00 uur.

Terugblik naar 5 tot 11 oktober

Deze week in oktober telde Schiphol gemiddeld 660 vluchten per dag. De meeste vluchten zijn geland op of vertrokken vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan. De Aalsmeerbaan is voornamelijk ingezet als tweede landings- of startbaan. Door werkzaamheden aan taxibanen en op- en afritten aan de zuidzijde van de Zwanenburgbaan was deze baan beperkt inzetbaar. Hierdoor zijn de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker als tweede baan gebruikt. Door weersomstandigheden is de Buitenveldertbaan ook ingezet als hoofdlandingsbaan. De Schiphol-Oostbaan is vijf keer gebruikt als tweede landingsbaan tijdens een piekmoment. Dit kwam doordat er teveel dwarswind was om op de Buitenveldertbaan te landen.

Onderhoud Aalsmeerbaan

De Aalsmeerbaan gaat begin november in onderhoud en is dan niet beschikbaar voor vliegverkeer. De werkzaamheden starten op maandagochtend 2 november om 07.00 uur en duren tot zaterdagavond 7 november 19.00 uur. Hierdoor verwacht Schiphol in deze periode meer inzet van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting meer in gebruik zijn. Welke banen tijdens deze periode worden ingezet, hangt onder andere af van de wind en andere weersomstandigheden.

Rubber verwijderen

Tijdens het onderhoud aan de Aalsmeerbaan wordt het asfalt hersteld, wordt de verlichting vervangen waar dat nodig is en wordt het rubber dat vliegtuigbanden achterlaten bij de landing verwijderd. Het asfalt op een landingsbaan is namelijk veel stroever dan bijvoorbeeld het asfalt van de snelweg. Als een vliegtuig landt op een nieuwe laag asfalt, blijft er zo maar tien kilo (!) rubber achter op de baan. Naarmate de baan meer gebruikt is, wordt dat minder. Dan blijft er gemiddeld nog zo’n vier tot zes kilo rubber per landing ‘plakken’.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de onderhoudswerkzaamheden kan contact opgenomen worden met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol via 020-6015555 of via bezoekbas.nl.