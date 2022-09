Klokkentorentje terug op de Zuiderkerk

Aalsmeer – De nieuwbouw rond en de renovatie van de Zuiderkerk in de Hortensialaan vordert gestaag. Afgelopen donderdag 22 september is letterlijk een hoogtepunt bereikt. Het klokkentorentje met spits is na zo’n acht maanden terug op de kerk geplaatst. Het onderste van het torentje is gerenoveerd, het bovenste deel was dermate verouderd dat hier een replica van gemaakt is. Afgelopen 27 januari was dit beeldbepalende element voor deze ‘opknapbeurt’ van de kerk gehaald.

De Zuiderkerk heeft ruim dertig jaar leeg gestaan en raakte steeds meer in verval. Er zijn zelfs plannen geweest om dit ontwerp van de architecten Berghoef en Klarenbeek te slopen. Gelukkig werd eind 2011 besloten dit ‘boegbeeld’ te behouden en er een nieuwe bestemming voor te zoeken. Tupla Vastgoed werd de nieuwe eigenaar en presenteerde in 2017 het plan Zuydveste: nieuwbouw in en om de voormalige kerk.

Er ging toch bijna vier jaar voorbij, voordat kon worden aangevangen met de bouw hier van 55 appartementen voor senioren. In april 2021 werd gestart en inmiddels nadert de voltooiing van de huurappartementen en de gezamenlijke ruimte voor activiteiten in de kerk.

De Zuiderkerk is gebouwd in 1953 en bood plaats aan circa 350 kerkgangers. De laatste dienst is gehouden op 29 juni 2008. Na de sluiting heeft het orgel, gebouwd in 1957 door Willem van Leeuwen, een tweede leven gekregen in de Sionskerk in Houten. De gebrandschilderde ramen van de Zuiderkerk zijn te bewonderen in de Open Hofkerk in de Ophelialaan.