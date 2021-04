Klimroos: Voor kleur op hoogte in de tuin

Regio – Geen enkele andere klimplant geeft zoveel geur en kleur als een klimroos. Zelfs met weinig ruimte, tegen een gevel, toont hij maandenlang z’n bloemenpracht. Zo creëer je kleur op hoogte in je tuin. Eigenlijk is klimroos een onterechte benaming. Ze klimmen namelijk niet zelf maar hebben een beetje hulp nodig. Dit doe je door ze omhoog te leiden via een rozenboog, rozenzuil, pergola, muur, hekwerk of schutting. Bind de takken losjes vast, want ze groeien nog in dikte. Of gebruik elastisch bindbuis. Houd er rekening mee dat de meeste klimrozen twee tot drie meter hoog worden.

Klimroos trucje

Van nature groeit een klimroos naar het licht, en maakt daarbij weinig vertakkingen aan. Buig deze verticale takken halverwege de stengel voorzichtig horizontaal, en bind ze vast. Doordat de tak niet meer naar het licht groeit maakt de plant nieuwe zijtakken aan, die weer naar boven toe groeien. Dankzij dit handige trucje wordt je beloond met nog meer bloemen.

Ramblers

Ramblers behoren tot een speciale groep leirozen. Ze groeien wel tien meter hoog of meer. Hun lange takken maakt ze geschikt voor verwildering over schuren of in bomen. De meeste oude rassen bloeien één keer. Modernere ramblers bloeien de hele zomer en blijven lager, waardoor je ze niet hoeft te snoeien. Meer informatie over rozen is te vinden op www.roses4gardens.nl.

Tips

Plant je een klimroos bij een muur? Hou 30 centimeter afstand van de stenen Zo kan regenwater bij de wortels komen en krijgt de roos de benodigde lucht circulatie. Doorbloeiende klimrozen bloeien van juni tot de vorst. Veel klimrozen verspreiden een heerlijke geur. Snoei te grote en oude klimrozen in de tweede helft van maart terug. Ramblers en ‘gewone’ klimrozen, vormen vaak mooie rozenbottels die tot diep in de winter voor kleur zorgen.

Bron en foto: iVerde