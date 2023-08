Bloemenarrangement in Flower Art Museum

Aalsmeer – Het Flower Art Museum is opgesierd met een bloemenarrangement van Marina Matiukhova. De arrangeur uit Barcelona heeft van 500 phalaenopsis een prachtige installatie gemaakt. Het arrangement met de unieke, uitgesproken kleur is samengesteld met het thema van de huidige expositie ‘Black and White’ in gedachten.

Marina benadrukt met haar arrangement het contrast tussen een industriële ondergrond en de zachtheid van de bloemen. Want, zegt Marina: “Zonder stevige en robuuste basis kan liefde niet groeien en haar schoonheid laten zien.”

Het arrangement is mede mogelijk gemaakt door Barendsen en de phalaenopsis zijn gekweekt door Ichtus Flowers & Plants uit Waddinxveen. Het arrangement is de komende twee weken te zien in het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg 1 (tegenover de watertoren). Iedere donderdag tot en met zondag open van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto: Flower Art Museum