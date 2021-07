Kleur in de wijk met kunst op straatkasten

Amstelland – Iedereen heeft er wel een in de buurt staan: een saaie straatkast van een energie- of telefonieleverancier. De gemeente Amstelveen wil deze kasten gebruiken om wijken kleurrijker te maken en zet kunstenaars aan het werk om deze kasten te beschilderen. In meerdere gemeenten, onder andere in Aalsmeer, zijn er initiatieven om straatkasten te beschilderen.

“Hoe meer kunst op straat, hoe beter”, zegt wethouder Herbert Raat (kunst en cultuur). “Ons streven is om kunst laagdrempelig te maken, zodat iedereen ervan kan genieten. Dit doen we door beeldende kunstroutes te ontwikkelen, kunst- en cultuurinstellingen te stimuleren naar buiten te treden, door een stadspiano beschikbaar te stellen en nu ook door het laten beschilderen van straatkasten. Kunst inspireert en brengt mensen met elkaar in contact. Dus, doe mee en nomineer een kast!”

Denk Mee Amstelveen

De gemeente zet professionele kunstenaars aan het werk om maximaal tien straatkasten te voorzien van een kunstwerk. Op deze manier krijgen de kunstenaars een podium. Een kast nomineren kan via het participatieplatform Denk Mee Amstelveen. Hierop kunt u de locatie aanwijzen (en een foto uploaden) van de kast die u wilt nomineren. Is uw kast al genomineerd? Dan kunt u hierop stemmen. Hoe meer stemmen, hoe groter de kans dat een professionele kunstenaar ermee aan de slag gaat.

De gemeente laat de straatkasten met de meeste stemmen voorzien van een kunstwerk. Dus kom snel in actie en laat uw buren ook stemmen (denkmee.amstelveen.nl). Dit kan tot 1 september 2021.

Project Kunstkast

Tegelijkertijd breidt de stichting Kunstkast uit van Aalsmeer naar Amstelveen. Door deze vrijwilligers is in december 2020 de eerste kunstkast in Amstelveen gerealiseerd in het Oude Dorp.

Amstelveners zijn hier erg enthousiast over blijkt uit de vele positieve reacties die zij ontvingen. Daarom verleent de gemeente dit initiatief subsidie, zodat zij op een laagdrempelige manier kunstkasten kunnen realiseren. Kunstenaars ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers in Amstelveen.

Terwijl Amstelveners stemmen op hun favoriete straatkast roept de gemeente professionele kunstenaars uit Amstelveen op om voor 1 september 2021 een schetsontwerp en een link naar een portfolio aan te leveren via kunstencultuur@amstelveen.nl. In september buigt de Amstelveense Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK) zich over de ontwerpen en adviseert welke het meest geschikt zijn. Doel is om nog voor het einde van het jaar, en na de buurt te hebben geïnformeerd, de kunstkasten klaar te hebben. Kunstenaars die hun ontwerp mogen realiseren, ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding.

Kunstkast Aalsmeer

“We zijn heel blij dat we ook in Amstelveen aan de slag kunnen”, aldus Lex, Giovanni en Jolande van Kunstkast Aalsmeer. “Wij zetten ons werk over de grens voort, op vrijwillige basis zoals we gewend zijn. De gemeente ondersteunt ons daarbij. We zoeken nog naar een Amstelvener die ons hierbij wil helpen.” Kijk voor meer informatie op www.kunstkast.org of stuur een mail naar kunstkast@hotmail.com.