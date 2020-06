Aalsmeer – Aan de Hugo de Vriesstraat is vrijdag 26 juni omstreeks 20.45 kwart voor negen in de avond een kleine brand geweest in een voortuin van een woning.

Volgens een omstander is de brand mogelijk ontstaan door een onkruidbrander. De brandweer was snel ter plaatste en heeft het vuurtje geblust.

Foto’s: VTF – Laurens Niezen