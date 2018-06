Kindervakantieweek zoekt vrijwilligers

Aalsmeer – Van 23 tot en met 27 juli staat de kindervakantieweek voor jongens en meisjes weer op het programma. Deze week vol activiteiten wordt georganiseerd door De Binding. Jaarlijks staat hiervoor een grote groep vrijwilligers klaar om alle jongens en meisjes een week vol plezier te laten beleven. Meer hulp kan de organisatie altijd gebruiken voor alle dagen, maar onder andere ook voor een ochtend of een middag.

Denk aan het begeleiden van een spelonderdeel, waaronder het traditionele hutten bouwen, vos spelen in de vossenjacht of assisteren in het cateringteam. Ben jij 14 jaar of ouder en lijkt het je leuk om het Binding-team, maar vooral de deelnemende jongens en meisjes, te helpen?

Geef je dan op bij Eline via elinelaura1994@gmail.com of bel 06-47171679 en bespreek welke dag(deel) je zou willen helpen. Natuurlijk zijn papa’s en mama’s ook welkom om assistentie te verlenen tijdens deze altijd weer geweldig leuke en gezellige week voor jongens en meisjes tussen de 6 en 12 jaar op het terrein van de Atletiekvereniging aan de Sportlaan.