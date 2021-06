Kinderkunst in schuilhut op de Historische Tuin

Aalsmeer – In het kader van het kunstproject ‘De elementen’ op diverse locaties in Aalsmeer deze zomer zijn vanaf vandaag, vrijdag 18 juni, ook 40 tekeningen van kinderen van De Werkschuit te zien. De kunstwerken van jeugdige inwoners over ‘huizen in de toekomst’ hebben een plaatstje gekregen in de nagebouwde (replica) schuilhut op de Historische Tuin.

Een schuilhut is een oud begrip binnen de Aalsmeerse sierteelt. Op de akkers met tuinbouwgrond stonden deze eenvoudige schuilplaatsen. Kwekers maakten op de binnenwanden met krijt aantekeningen over het weer en de elementen.

Het begrip schuilen krijgt in dit project een vertaling naar deze tijd. Schuilen voor ‘de elementen’ is actueler dan ooit gezien de grote uitdagingen ten aanzien van het klimaat en wonen. Kinderen zijn zich hier terdege van bewust. Zij krijgen via school veel informatie over de pandemie, milieu en klimaat. In dit project kunnen zij hun ideeën, oplossingen en angsten op een creatieve manier vertalen.

De veertig kinderen van de tekenateliers van de Werkschuit (leeftijd 6 tot 12 jaar) geven in tekeningen en korte teksten weer wat het begrip schuilen voor hen betekent. De schuilhut van de toekomst is bestendig, verplaatsbaar en gemaakt van natuurlijke materialen.

Wandel over de akkers van dit openlucht Museum en neem even plaats in de schuilhut. De kleurrijke, creatieve toekomstbeelden van kinderen geven weer hoop! De tekeningen bewonderen kan tot 5 oktober. De Historische Tuin in het Centrum, ingang Praamplein, is iedere dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 16.30 uur.