Hemels koor Kisi zaterdag in Uithoorn

Uithoorn – Sinterklaas is in het land, maar de Kerst wordt al aangekondigd. Namelijk door een hemels koor van engelen. Zaterdag 23 november komt Kisi naar Uithoorn. Kisi bestaat uit een enthousiaste groep kinderen, jongeren en volwassenen die op een eigentijdse manier de verhalen uit de Bijbel willen laten zien en horen.

De musical ‘De Hemel op stelten’ gaat over het de geboorte van Jezus, het kerstverhaal. Kinderen van Kisi en kinderen van Uithoorn gaan zaterdag de hele dag oefenen om deze musical in te studeren, en ’s avonds om 19.00 uur vindt het optreden plaats. Het is echt zeer de moeite waard om te komen kijken en luisteren naar dit spektakel, voor iedereen, gelovig en niet gelovig, van harte welkom.

Het optreden is in de Emmausparochie, Potgietersplein 4 in Uithoorn. De kerk is open vanaf 18.30 uur. De aanvang is 19.00 uur. Kaarten kosten 3 euro per persoon zijn aan de kassa verkrijgbaar. Kijk voor meer info op emmaus-uithoorn.nl