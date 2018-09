Kinderboekenweek in teken van vriendschap

Aalsmeer – Van 3 tot en met 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. De Kinderboekenweek staat in het teken van Vriendschap. Vriendschap is diep verankerd in de jeugdliteratuur. Echte vriendschap kent geen scheidslijn, een mooi thema voor dit jaar met als motto Kom erbij! De Bibliotheek Amstelland organiseert een aantal leuke activiteiten voor kinderen die goed passen bij dit thema, kom jij samen met je vriend langs?

Kinderboekenweekactiviteiten

Tosca Menten – Knotsknetter

Denk je nou echt dat Tosca (beroemd van Dummie de Mummie) al haar verhalen zelf verzint? Wel nee! Dat doen al die personages in haar hoofd. In een muzikale voorstelling vol grappen en grollen laat ze hen opdraven. Zing en jodel keihard mee! Een onvergetelijk Boekenfeest i.s.m. Boekhandel Libris Venstra.

Zaterdag 6 oktober van 11.15 – 12.15 uur in Bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Leeftijd 7+

Pim & Pom – Het Feestelijke Fiepboek

Een ochtend vol muziek en vrolijke liedjes. Hoe doe je dat eigenlijk, een knal feest geven? De twee beroemde poezen Pim & Pom hebben er hun pootjes vol aan. Als dat maar goed uitpakt… Aan de hand van een groot 3D Pop-Up boek worden de kinderen meegenomen in de wereld van deze twee vrienden.

Zaterdag 13 oktober van 10.15-10.50 uur in Bibliotheek Aalsmeer. Leeftijd 3+

Kosten per voorstelling: €4 (leden) €8 (niet-leden). Kaartjes via www.debibliotheekamstelland.nl of in één van de Amstelland Bibliotheken. Wees er op tijd bij, er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Kinderboekenkrant

Er zijn duizenden leuke, spannende, grappige, mooie of ontroerende boeken geschreven. Hoe vind je jóuw boek in dat immense aanbod? De Kinderboekenkrant® biedt voor 6-12-jarigen een helder overzicht van de leukste boeken die er te vinden zijn. Hij staat vol tips, weetjes en achtergronden over kinderboeken en schrijvers. Haal vanaf 3 oktober een gratis exemplaar in de Bibliotheek Amstelland.

Kinderboekenweekgeschenk en Prentenboek 2018

Jozua Douglas schreef dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk: De eilandenruzie. Een fantastisch nieuw avontuur met de kinderen van de knotsgekke president Pablo Fernando van Costa Banana. Milja Praagman maakte het prentenboek Kom erbij. Een heerlijk kijkverhaal voor de kleintjes. Tijdens de Kinderboekenweek krijg je het geschenk cadeau van je boekhandel bij besteding van ten minste €10 aan Nederlandstalige kinderboeken.