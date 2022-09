Kinderboekenweek 2022 in teken van de natuur

Amstelland – Van 5 tot en met 16 oktober is het Kinderboekenweek. De perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken, (voor)lezen en met alles wat de natuur te bieden heeft. Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen, en staat helemaal in het teken van de natuur. Ga tijdens de Kinderboekenweek naar de Bibliotheek om de leukste kinderboeken te lenen of om één van de jeugdactiviteiten bij te wonen.

Programma

Er is van alles te doen tijdens de Kinderboekenweek. Op de agenda staan onder andere een mooi kinderboekenfeestje, een voorleesochtend, een Leesmonsterbal, collagegedichten maken en in de Maakplaats kunnen kinderen zelf een Gi-ga-groene kikker, monster of je eigen Gi-ga-groen verhaal maken. De activiteiten zijn verdeeld over alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland in Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen. Op de speciale Kinderboekenweek pagina (www.debibliotheekamstelland.nl/campagnes/Kinderboekenweek2022) op de website van de bibliotheek is een toelichting te vinden op het gehele programma en kunnen kinderen zich aanmelden voor de activiteiten.

Kinderboekenweekgeschenk

Net als elk jaar is er ook een Kinderboekenweekgeschenk. Het boek is geschreven door Andy Griffiths en Terry Denton (van de reeks De waanzinnige boomhut) en wordt gratis verstrekt mits er voor tenminste 12,50 euro aan kinderboeken gekocht wordt. Het prentenboek van de Kinderboekenweek 2022 is: ‘Egalus’ van Marije Tolman. Het prentenboek is vanaf 5 oktober, de eerste dag van de Kinderboekenweek, verkrijgbaar in de boekhandel voor 8,25 euro.

Voorlezen en leren lezen

De Kinderboekenweek is bedoeld voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Basisscholen, de kinderopvang, BSO’s, bibliotheken en boekwinkels besteden er veel aandacht aan. Maar ook thuis kan aandacht besteed worden aan de Kinderboekenweek. Ook voor peuters en zelfs voor baby’s is het namelijk ontzettend belangrijk dat ze worden voorgelezen en leren om zelf boeken te lezen. Met het stimuleren van leesplezier kun je niet vroeg genoeg beginnen.