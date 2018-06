Kim Versleijen en Mark Weitjens Clubkampioenen Matchplay

De Ronde Venen – In het weekend van 16 en 17 juni zijn bij Golfclub Veldzijde de clubkampioenschappen Matchplay op de 18 holes baan van Golfpark Wilnis gespeeld. Op zaterdag zijn door de heren 2 wedstrijden gespeeld en bij de dames 1. Zondag werden de beslissende wedstrijden gespeeld die tot de einduitslag leidden.

Om plaats 3 en 4 werd bij de dames gestreden tussen Cora Jonkers (Vinkeveen) en Jonneke van Keep (Maarssen) en bij de heren tussen Berend ’t Hoen (’s-Hertogenbosch) en Remco Warlicht (Kamerik), recent lid van Golfclub Veldzijde. Cora en Remco wonnen waarmee zij de derde prijs wonnen.

Spannend

De strijd om de eerste en tweede plaats was bij de dames heel spannend. Na 18 holes was er nog geen winnares waardoor Kim Versleijen (Wilnis) en titelverdedigsters Joke Schiphorst (Mijdrecht) hole 1 voor een tweede keer moesten spelen. Daar viel de beslissing. Joke sloeg een bal en die kwam via de bunker gelukkig toch op de fairway. Het bleef spannend tot het laatste moment. Met een slag van Kim waarbij de bal over het pad stuiterde en vlakbij de vlag terecht kwam, kon zij deze hole winnen en de titel van clubkampioen verdienen. Kim won deze 19e hole en is voor de 8e keer clubkampioene geworden.

Kanshebber

Zestien heren zijn zaterdag gestart en twee matchplay wedstrijden waren nodig om te bepalen wie zondag kanshebber zou zijn voor de vier finaleplaatsen. De finale ging zondagmiddag tussen Robin van Wissen (Noordwijkerhout) en Mark Weitjens (Mijdrecht). Mark gaf tijdens zijn speech aan dat dit de zwaarste clubkampioenschappen waren die hij ooit heeft gespeeld. Zaterdag speelde hij onder andere een wedstrijd tegen Simon Mos (Mijdrecht), een nieuw lid bij Golfclub Veldzijde en met handicap 7,4 een hele goede golfer. De finale tegen Robin was ook een spannende wedstrijd waarbij Mark bij de 17e hole uiteindelijk won en de eerste prijs in ontvangst kon nemen. Mark is hiermee voor de zevende keer clubkampioen geworden.