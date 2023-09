Kick-Off avond: “Zaai leert je hoe je kunt oogsten”

Aalsmeer – Woensdag 13 september was het op het voorterrein van The Beach een gezellig bedoening. Gasten die er heerlijk buiten zaten te eten, binnen werd er fanatiek gesport en in de prachtige ruimte waar de fraai gerestaureerde tribune te vinden is, maakten nieuwsgierige, mogelijk toekomstige Zaailingen van het seizoen 2023-2024 kennis met elkaar voor de officiële Kick-Off avond startte. Het werd een vlot lopende avond waar belangstellenden een stuk wijzer werden wat Zaai nu precies inhoudt.

Een welkom woord namens de gemeente was van de kersverse wethouder Sven Spaargaren. Zijn familienaam geeft aan dat hij het DNA van de Aalsmeerder begrijpt. Hij sprak duidelijk zijn mening over uit over hoe Aalsmeer zich onderscheidt met zoveel ondernemers in deze gemeente. Ook door de gemeentelijke aandacht en de financiële ondersteuning die startende ondernemers krijgen. Vervolgens wist Mentor -panelcoach – Bob IJpelaar en secretaris van Nieuw Ondernemend Aalsmeer (NOA) de aanwezigen te enthousiasmeren met zijn succesverhaal. Want mogelijk denkt niet iedereen meteen aan wereldfaam, maar het is wel heel interessant en inspirerend iemand te ontmoeten die deze ervaring wel heeft. Ook speelt NOA een belangrijke rol voor alle Aalsmeerse ondernemers. “Het komend seizoen worden allerhande workshops aangeboden.”

“Je bent jouw bedrijf”

Anja de Die (coach) en Kirsten Verhoef (project organisatie) deden verder deze avond het woord. Uitgebreid werd het programma met alle extra’s en voordelen duidelijk besproken. De interviews met oud-Zaaideelnemers deden daar nog eens een schepje bovenop. Zij zijn het levende bewijs van het grote succes van Zaai. “Eerst speelde ik ondernemer, door Zaai ben ik nu een ondernemer.” Want zoveel is wel duidelijk, passie voor het het product staat vast, maar alles wat er komt kijken om een goede ondernemer te worden valt vies tegen. Het is veel ingewikkelder dan was voorzien. Zaai speelt gedurende het half jaar durende Zaai traject met de masterclasses, plenaire coachsessies en de mentor-panelavond, een briljante hoofdrol om al die onwetendheid, onzekerheid weg te nemen. Waardoor je als ondernemer maar ook als persoon kan groeien. “Jij bent jouw bedrijf. Zaai bied je de mogelijkheid een groot netwerk op te bouwen. De gunfactor naar de ander wordt ook groter omdat je elkaars kwaliteiten goed hebt leren kennen.”

Nadat alle vragen naar tevredenheid waren beantwoord, kwam Dick Helsloot, account manager bedrijven Aalsmeer, wel met een aardige eindconclusie. “Zaai leert je hoe je kunt oogsten. Een andere zeer positieve bijkomstigheid is, dat de Aalsmeerse ondernemers graag zaken doen met Zaai-deelnemers.” De geanimeerde nazit gaf aan dat het aantal aanmelders voor Zaai behoorlijk hoog ligt dit jaar. Hen wacht nog een gesprek met een aantal panelleden en dan begint voor hen op 3 oktober het serieuze werk.

Voor meer informatie over Zaai kan contact opgenomen worden met Kirsten Verhoef via 0297- 366182 of per mail: kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon