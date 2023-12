Kerstspel de Binding ‘Ticket to Paradise’

Aalsmeer – Op zondag 24 december presenteert de Binding wederom het kerstspel! De jongeren van de Binding hebben dit stuk zelf geschreven, en zijn al weken hard bezig met oefenen, decors bouwen, kostuums bedenken, en alles wat er verder bij de voorstelling komt kijken. Ook de band is al hard aan het repeteren om het stuk te voorzien van live muzikale ondersteuning. Waar het stuk precies over gaat houden ze natuurlijk nog even geheim, maar het draagt de titel ‘Ticket to Paradise’, en het belooft een spannend geheel te worden.

De middagvoorstelling start om 16.30 uur (deuren open om 16.00 uur) en de avondvoorstelling start om 20.30 uur (deuren open om 20.00 uur). Kaarten voor het kerstspel kunnen kosteloos gereserveerd worden door te mailen naar kerst@debinding.nl. In de mail graag de namen vermelden met wie u naar de voorstelling komt en of het om de middag- of avondvoorstelling gaat.

Na afloop van beide voorstellingen wordt er gecollecteerd en is er gelegenheid om met de spelers en muzikanten na te praten onder het genot van een drankje. De opbrengst van de collecte gaat zoals ieder jaar voor de helft naar de Binding zelf en voor de andere helft naar een goed doel. Dit jaar is het goede doel Justice and Peace. Deze organisatie zet zich in voor het verdedigen en aanmoedigen van respect voor mensenrechten en sociale gerechtigheid, wereldwijd en in Nederland. Kijk voor meer informatie over dit goede doel op www.justiceandpeace.nl, en voor meer informatie over de voorstelling op www.debinding.nl. De jongeren hopen vele belangstellenden te mogen verwelkomen op 24 december in de Doopsgezinde Kerk, Zijdstraat 55.