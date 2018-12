Kerstmarkt Lions in de Historische Tuin

Aalsmeer – Alweer voor de vierde keer organiseren de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia hun overdekte kerstmarkt in de Historische Tuin op 7 en 8 december. Nieuw is dat de kerstmarkt niet alleen op zaterdag, maar ook al op vrijdagavond van 17.00 tot 20.00 uur is geopend! Dat is wel nodig ook, want zowel de standhouders als de bezoekers zijn super enthousiast!

Alle plekjes op de Historische Tuin zijn benut, zodat er een rijk aanbod van kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen en andere bijzondere kerstcadeautjes te vinden is. Ook kunnen bezoekers genieten van winterse hapjes en drankjes die bijdragen aan de kerstsfeer.

Koren en veiling

Maar liefst drie koren en muziekvereniging Aalsmeers Harmonie verlenen hun medewerking. Vrijdagavond om 18.30 en 19.30 uur treden Lyda’s Ladies op, zaterdag om 12.00 uur de Kudelkwetters en om 14.00 uur laat het koor Denk aan de Buren zich horen. Om 16.00 uur kan geluisterd worden naar Aalsmeers Harmonie.

Coos Buis zal drie keer zijn glansrol als veilingmeester vervullen. Op vrijdagavond om 19.00 uur en op zaterdag om 13.00 en om 15.00 uur. Tevens is er weer een loterij met prachtige prijzen. De ingang van de Kerstmarkt is via het Praamplein en via de Uiterweg.

Opbrengst voor Rozenholm

De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan Verpleeghuis Rozenholm. Met de bijdrage van de Lions zal onder meer de binnentuin worden opgeknapt.

De kerstmarkt is geopend op vrijdagavond 7 december van 17.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 8 december van 10.00 tot 17.00 uur.

Wintermarkt

Tip: Volgende week zaterdag 15 december wordt in het Centrum een wintermarkt gehouden. Tal van kramen met allerlei leuke (kerst)snuisterijen zullen de Zijdstraat opfleuren van 10.00 tot 17.00 uur.