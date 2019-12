Kerstmannenorkest én Elsa en Anna op braderie

Aalsmeer – Op een gezellige winterbraderie in de Zijdstraat trakteerden de ondernemers van Meer Aalsmeer Centrum zaterdag 14 december. In de diverse kramen waren kerststukjes en kerstdecoraties verkrijgbaar, maar ook schoenen, kleding, sieraden, borstels en onder andere eerlijke producten werden te koop aangeboden.

De braderie werd opgevrolijkt door een kerstmannenorkest en de kerstman liet zich regelmatig zien. Met hem zijn velen op de foto gegaan. Misschien wel iets populairder waren Elsa en Anna van Frozen. Heel veel kinderen zijn door hun ouders met deze filmsterren op de foto gezet. Ook de animo voor het schminken hier was groot.

De hele dag was het redelijk weer, wel koud en behoorlijk veel wind, maar het zonnetje liet zich regelmatig zien. Even over drie uur barstte de hemel open, het werd donker, het begon heel hard te regenen en het bleef een uurtje ‘met bakken’ naar beneden komen.

Het betekende een vroegtijdig einde van de braderie. Begrijpelijk dat de standhouders en ondernemers besloten hun spullen in te pakken en het voor gezien te houden. Jammer, maar er wordt toch teruggekeken op een leuke en goed bezochte winterbraderie.

Foto’s: www.kicksfotos.nl