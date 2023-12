Kerstfeest OBS Kudelstaart

Kudelstaart – Woensdag 20 december was het kerstfeest bij OBS Kudelstaart. De deuren gingen om 17.00 uur open. In de klassen werden pannenkoeken gegeten. Voor de ouders was er op het plein erwtensoep en pompoensoep geregeld door de ouderraad.

Om 18.00 uur ging iedereen naar de speelzaal waar de kerstmusical opgevoerd werd. De kinderen van het schoolkoor zongen de liedjes en de leerkrachten verzorgden het spel. En oud directeur Jan van Veen las een kerstverhaal voor.

Het was een geweldig kerstfeest.