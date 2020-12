Aalsmeer – De Oosterkerk viert Kerst dit corona-jaar op een bijzondere manier. Zowel in de Kerstnacht als op Kerstmorgen kunnen liefhebbers meedoen met de Kerstviering vanuit de auto.

Het parkeerterrein aan de Oosteinderweg 269 wordt ingericht als een Drive In. Via een groot buitenscherm kan iedereen het kerstverhaal volgen en de prachtige kerstliederen horen en meezingen. Aanmelden voor de Kerst Drive In kan via www.hervormdaalsmeer.nl