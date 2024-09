Kennismaken met lokale ambachten: Amb8route

Kudelstaart – Prachtige herfstdagen; tijd voor een mooie fiets- of wandeltocht in eigen omgeving. En dan ook nog met de mogelijkheid een bezoek te brengen aan lokale ambachtslieden in Kudelstaart en omgeving. Zondag 29 september, de laatste zondag van september, zetten acht lokale ambachtslieden hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de azijnmaker, de zeepmaker, de palingroker, de schilder, de beeldhouder maar ook bij het Voedselbos, een veehouderij en een meubelatelier (de pottenbakker is deze editie helaas gesloten).

Van 10.00 tot 17.00 uur zijn de verschillende werkplaatsen en ateliers geopend. Het beeldeneiland en het atelier van Femke Kempkes is tot 16.00 uur geopend. De Amb8route (ongeveer 15 kilometer) bestaat uit een fiets- en wandelroute langs alle deelnemers en voert door het dorp Kudelstaart, langs de Westeinder en de Drecht via het Jaagpad aan de Amstel weer naar Kudelstaart.

Extra ambachten

Op veel locaties zijn bijzondere extra ambachten te bewonderen waaronder: een houtdraaier, een hobby-spinster en een stoffeerder. Er zijn heerlijkheden te koop, zoals vers gerookte paling, lokaal vlees, zeep van geitenmelk, appelazijn, kruidenoliën en -zalven, sieraden en schilderijen.

Puzzeltocht

Voor de kinderen is er bovendien een hele leuke puzzeltocht uitgezet. De vragenlijst is op de dag zelf bij alle deelnemers op te halen en weer in te leveren. Degene met de meeste juiste antwoorden op de vragen maakt kans op een mooie prijs, namelijk vissen met Theo van Visserijbedrijf Rekelhof.

Routekaart

De routekaart is voor 3,50 euro te koop bij alle deelnemende locaties en bij café Op de Hoek aan de Kudelstaartseweg en Theetuin (H)eerlijk aan het Jaagpad. De kaart bevat behalve de plattegrond en de contactgegevens van de deelnemers ook informatie over de omgeving en interessante kortingsbonnen! Bovendien zit er bij de kaart een inlegvel met alle extra ambachten. De routekaart is geldig voor twee personen en kinderen fietsen gratis mee.

De routekaart is ook voor 1,50 euro digitaal te downloaden, maar is dan zonder de kortingsbonnen en inlegvel (https://shop.h-eerlijk.nl/product/digitale-amb8routekaart/).

De Amb8route is een initiatief van lokale ambachtelijke ondernemers. Doel is mensen van dichtbij en veraf kennis te laten maken met de unieke lokale ambachten en de bijzondere natuur en infrastructuur van de poldergebieden in de regio. Kijk voor meer informatie op www.amb8route.nl of op facebook.

Foto: Visserijbedrijf Theo Rekelhof. Foto: aangeleverd