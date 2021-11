KCA klassiek met Tim Kliphuis Viool Trio

Aalsmeer – Zondag 21 november presenteert KCA Klassiek met het Tim Kliphuis Viool Trio in cultureel café Bacchus XL. Tim Kliphuis is één van ‘s werelds beste violisten en staat met zijn trio garant voor een adembenemend instrumenteel concert. Kliphuis laat met gitarist Nigel Clark en contrabassist Roy Percy grenzen van muzikale genres vervagen en stelt klassieke werken van grote componisten in een verrassend nieuw licht.

In de gedwongen afzondering van de corona-lockdown schiep Kliphuis een geheel eigen muziekstuk: ‘The Five Elements’ waarin de natuur centraal staat. Als musicus ziet Tim Kliphuis het meer en meer als zijn taak om aandacht te vragen voor de natuur die bedreigd wordt terwijl ze gekoesterd zou moeten worden. Kom genieten en ga met het Tim Kliphuis Trio op ontdekkingstocht naar de schoonheid en emotie van klassieke muziek.

Aanvang is 15.00 uur. Adres: Gerberastraat 4. Entree is 17,50 euro, Jongeren tot en met 25 jaar betalen 10 euro. Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar in de KCA-Ticketshop (via www.skca.nl). De koffie is gratis. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is verplicht.