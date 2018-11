KCA Jazzconcert met Christian Doepke

Aalsmeer – KCA Jazz presenteert op zaterdag 8 december het Trio Christian Doepke in cultureel café Bacchus. Christian Doepke is te typeren als een elegant spelende pianist met een sterke, soepele en soulvolle groove. Zijn composities verbinden lyrische, impressionistische klanken met jazz-elementen en creëren een homogene en eigen stijl, die de Europese en Amerikaanse muziekcultuur laten versmelten. De pianist, componist en beeldend kunstenaar is geboren in München en woont sinds 2006 in Amsterdam.

In de afgelopen twintig jaar werkte Christian Doepke als pianist en toetsenist in jazz-, fusion- en latin-ensembles. Naast veel live optredens, studio opnames en werk in tv- en theatershows zijn er ook drie cd’s onder eigen naam verschenen. Zijn nieuwste cd ‘Patience’ met de Amerikaanse saxofonist en fluitist Bob Sheppard is zeer positief ontvangen. Christian Doepke komt nu voor de eerste keer spelen in Bacchus en hij wordt vergezeld door Jasper Somsen op bas en Pieter Bast op drums. Een ‘première’ om niet te missen!

Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint zaterdag 8 december om 21.30 uur. Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.