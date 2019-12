KCA Jazz met Jeroen Pek kwartet in Bacchus

Aalsmeer – KCA presenteert jazz in cultureel café Bacchus op zaterdag 14 december met Jeroen Pek op fluiten, Christian Doepke op piano, Joris Teepe op bas en Owen Hart op drums. Een kwartet van topmusici, dat is samengebracht door het Nederlandse jazzlabel Zennez Records.

Jeroen Pek, docent bij het ArtEZ Conservatorium in Arnhem, wordt internationaal gezien als een van de meest creatieve, toonaangevende jazzfluitisten. De Duitse Amsterdammer Christian Doepke, componist en beeldend kunstenaar, liet Bacchus al eerder kennismaken met zijn lyrische, impressionistische pianospel en zijn geheel eigen, stijlvolle ‘groove’. Bassist Joris Teepe woont afwisselend in Amsterdam en New York, is hoofd van de jazz-afdeling van het Gronings Conservatorium en leidt in de V.S. een eigen bigband. Op slagwerk is Owen Hart Jr. te bewonderen: een virtuoze Amerikaanse drummer die gevoelige drumpartijen prachtig afwisselt met stevige salvo’s. De Amerikanen hebben vaak samengespeeld – ook met grootheden als Randy Brecker, Ravi Coltrane, Benny Green, Bob Shepard, Benny Golson, en Chris Potter. Bacchus kan rekenen op ‘luisterrijke jazz’ van hoog niveau.

Het KCA jazzconcert in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat begint op zaterdagavond 14 december om half tien. Toegang: uw gift. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.