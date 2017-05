Karin Bloemen fleurt Flower Festival op

Aalsmeer – Wie anders kun je vragen dan Karin Bloemen om de opening op te fleuren van het Aalsmeer Flower Festival? Het was een subliem idee van Peter van Eick van stichting Crown Theater Aalsmeer om, in samenwerking met Royal FloraHolland, de zangeres naar Aalsmeer te halen met haar show ‘Volle Bloei’ en daarmee het startschot te geven van het Aalsmeer Flower Festival, dat plaatsvindt op zaterdag 17 en zondag 18 juni van 11.00 tot 17.00 uur op zes locaties in Aalsmeer.

De succesvolle theatertour van Karin wordt dit seizoen begin juni afgesloten, maar zij vond het zo leuk, dat ze er nog een speciale extra voorstelling aan vast wilde plakken. Met ‘Volle Bloei’ zet zij een grote show neer die lekker klinkt en er gelikt uitziet. Wanneer ben je in de bloei van je leven? Sommige mensen bloeien al volop in hun jonge jaren, voor anderen begint het leven na hun 40ste en sommigen bloeien pas echt op als ze met pensioen zijn. Tenminste, dat lijkt zo…

Karin Bloemen brengt met dit programma een avond vol energie en inspiratie, zodat u na afloop weer helemaal opgeladen bent en voelt: de bloei van mijn leven is nu! Vol overgave zet ze al haar talenten in om dit doel te bereiken; zingend vanuit de grond van haar hart, grappen makend met haar vele gezichten… en misschien pakt ze zelfs haar dirigeerstokje er wel bij! Ja, wie houdt er nou niet van Bloemen in volle bloei?

De swingende band en de prachtige jurken maken er een oog- en oorstrelend geheel van. Een show die helemaal past bij de sfeer van het Flower Festival. Op vrijdag 16 juni om 20.15 uur zullen de eerste Bloemenklanken klinken in het Crown Theater in Studio’s Aalsmeer. De zaal gaat open om 19.45 uur. Kaarten à 33,50 euro voor eerste rang of 28,50 euro voor de tweede rang zijn verkrijgbaar via www.crowntheateraalsmeer.nl of bij de lokale verkoopkanalen Boekhuis in de Zijdstraat, Espago in de Ophelialaan of Marskramer in Winkelcentrum Kudelstaart.